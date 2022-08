De Paola duro su Nedved: “Dovrebbe dimettersi. Non deve farsi vedere in certe condizioni” (Di lunedì 29 agosto 2022) In queste ultime ore, i video della vita privata di Pavel Nedved - immortalato in compagnia di alcune ragazze durante una festa - sono diventati di dominio pubblico. L’ex direttore del Corriere... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 29 agosto 2022) In queste ultime ore, i video della vita privata di Pavel- immortalato in compagnia di alcune ragazze durante una festa - sono diventati di dominio pubblico. L’ex direttore del Corriere...

Pall_Gonfiato : #DePaola duro su #Nedved: "Dovrebbe dimettersi. Non deve farsi vedere in certe condizioni"