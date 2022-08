CM com – Milan | nuova missione in programma per Vranckx | i dettagli | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 23:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilha chiuso per Thiaw dallo Schalke 04 ma non il proprio mercato. In questi ultimi giorni Massara e Maldini avranno due missioni, legate una all’altra, da superare: trovare una soluzione per Bakayoko e un nuovo rinforzo a centrocampo. L’idea sarebbe quella di trovare una soluzione economicamente favorevole e che possa avere le caratteristiche giuste per il calcio di Pioli. Ascolta “inper: c’è una minaccia italiana per Maldini” su Spreaker. RESISTE– Aster, centrocampista belga classe 2002 in uscita dal Wolfsburg, è un nome che resiste in casa ...