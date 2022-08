Can Yaman | “Non ce la faceva più”: il retroscena choc, una verità molto scomoda (Di lunedì 29 agosto 2022) Emergono indiscrezioni scottanti sull’affascinante Can Yaman: l’attore turco ha un privato turbolento e insospettabile. Can Yaman (fonte instagram)Le serie-tv turche si sono imposte nell’immaginario degli italiani come un vero e proprio fenomeno di massa. Merito forse anche dell’avvenenza dei protagonisti: è il caso del bellissimo Can Yaman, interprete turco da anni approdato nel Belpaese. L’attore è conosciuto per aver prestato il volto a “Can Divit”, protagonista assieme a “Sanem Adyn” (Semet Ozdemir) della fiction in salsa romantica. Attualmente impegnato nelle riprese di “Viola come il mare“, Can Yaman ha recentemente fondato la “Can Yaman for children”, un’associazione volta a raccogliere fondi a favore di bimbi affetti da gravi disabilità. Amatissimo dal pubblico e bersagliato da ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 agosto 2022) Emergono indiscrezioni scottanti sull’affascinante Can: l’attore turco ha un privato turbolento e insospettabile. Can(fonte instagram)Le serie-tv turche si sono imposte nell’immaginario degli italiani come un vero e proprio fenomeno di massa. Merito forse anche dell’avvenenza dei protagonisti: è il caso del bellissimo Can, interprete turco da anni approdato nel Belpaese. L’attore è conosciuto per aver prestato il volto a “Can Divit”, protagonista assieme a “Sanem Adyn” (Semet Ozdemir) della fiction in salsa romantica. Attualmente impegnato nelle riprese di “Viola come il mare“, Canha recentemente fondato la “Canfor children”, un’associazione volta a raccogliere fondi a favore di bimbi affetti da gravi disabilità. Amatissimo dal pubblico e bersagliato da ...

Vasiliki_of_Can : RT @OnlyCanTeam: Capii subito quanto fosse importante la vita sociale in America e allora mi buttai nella mischia... cit. Can Yaman Buongio… - BBarbar84780859 : RT @megghie73: Dopo aver visto i testimoni, grido a gran voce “GRANDISSIMO CAN YAMAN”…si è liberato di un covo di serpenti. - AnnaMar27545258 : RT @lilaisa26: Can Yaman starà girando tutte le chiese per ringraziare tutti i santi per la grazia ricevuta????le sue donne si sono sposate.… - CarlaTe43603843 : RT @Gemma_OnlyCY: CAN YAMAN???? E STOP per tutto il resto adesso fora da li bali TUTTI #CanYaman - can_puglia_fp_ : RT @Ady0918: @silvia729199411 Era già chiaro allora, molto chiaro! Ma andiamo avanti! Yaman ha la sua carriera altrove e con El Turco andrà… -