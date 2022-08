Artemis punta a una base sulla Luna "con vista" su Marte (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Veicoli spaziali, moduli abitativi, robot e sistemi di connessione consentiranno di vivere lo spazio in modo sostenibile. Tappa successiva: Marte. Il meglio dell'industria spaziale è concentrato sulle prossime missioni Lunari. Si sta concretizzando un piano ambizioso, sviluppato dalla NASA con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che a distanza di 50 anni dall'ultima camminata Lunare di Eugene Cernan, riporterà l'umanità a mettere piede sul nostro satellite. A partire da un'astronauta donna. Non a caso, il nome scelto dall'agenzia spaziale americana per questo programma è "Artemis", dea della mitologia greca e sorella gemella di quell'Apollo che a sua volta aveva ispirato il nome delle prime missioni statunitensi verso la Luna. Obiettivo di Artemis è tornare ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Veicoli spaziali, moduli abitativi, robot e sistemi di connessione consentiranno di vivere lo spazio in modo sostenibile. Tappa successiva:. Il meglio dell'industria spaziale è concentrato sulle prossime missioniri. Si sta concretizzando un piano ambizioso, sviluppato dalla NASA con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che a distanza di 50 anni dall'ultima camminatare di Eugene Cernan, riporterà l'umanità a mettere piede sul nostro satellite. A partire da un'astronauta donna. Non a caso, il nome scelto dall'agenzia spaziale americana per questo programma è "", dea della mitologia greca e sorella gemella di quell'Apollo che a sua volta aveva ispirato il nome delle prime missioni statunitensi verso la. Obiettivo diè tornare ...

