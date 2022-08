Willie Peyote: una fusione tra rap, indie e cantautorato (Di domenica 28 agosto 2022) Willie Peyote è senza ombra di dubbio uno dei rapper più eclettici d’Italia. Un tipo di musica borderline, che naviga tra l’hip hop e la musica indie. Contenuti intelligenti, sarcasmo e pungenti riflessioni pullulano da ogni suo testo. Questo lo ha portato negli ultimi anni a venire apprezzato anche da un pubblico più grande rispetto a quello della generazione Z, la più grande ascoltatrice di musica hip hop. Oggi il rapper/cantautore compie trentasette primavere Una vita da figlio d’arte e una carriera in crescendo continuo Willie Peyote è un figlio d’arte. Entrambi i genitori sono infatti musicisti, e diventare cantautore è stato per lui un passo quasi scontato. Dal 2011 al 2012 pubblica una trilogia di EP su SoundCloud, dal titolo Manuale di un giovane nichilista. Nonostante la giovane età si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 agosto 2022)è senza ombra di dubbio uno dei rapper più eclettici d’Italia. Un tipo di musica borderline, che naviga tra l’hip hop e la musica. Contenuti intelligenti, sarcasmo e pungenti riflessioni pullulano da ogni suo testo. Questo lo ha portato negli ultimi anni a venire apprezzato anche da un pubblico più grande rispetto a quello della generazione Z, la più grande ascoltatrice di musica hip hop. Oggi il rapper/cantautore compie trentasette primavere Una vita da figlio d’arte e una carriera in crescendo continuoè un figlio d’arte. Entrambi i genitori sono infatti musicisti, e diventare cantautore è stato per lui un passo quasi scontato. Dal 2011 al 2012 pubblica una trilogia di EP su SoundCloud, dal titolo Manuale di un giovane nichilista. Nonostante la giovane età si ...

