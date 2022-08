Milan, Gazzetta: “Thiaw è rossonero, continua la gerarchia di giovani” (Di domenica 28 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, il Milan ha messo sotto contratto il centrocampista dello Schalke importante. “Il ritorno al gol di Leao e Giroud, l’ingresso in scena di De Ketelaere, la difesa sempre più blindata. Già oggi Pioli potrà aggiungere un’alternativa ai titolarissimi della retroguardia: è fatta per Malick Thiaw, ventunenne centrale dello Schalke 04. Domani le visite mediche, trasferimento dalla Germania a titolo definitivo: sei milioni la spesa rossonera. Un altro profilo perfettamente in linea con l’identikit del rinforzo ideale: un giovane talento che l’allenatore potrà formare a Milanello, e un potenziale che potrà valorizzarsi a San Siro. Thiaw era nella lista degli obiettivi rossoneri da settimane con recensioni positive in tutte le ... Leggi su seriea24 (Di domenica 28 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, ilha messo sotto contratto il centrocampista dello Schalke importante. “Il ritorno al gol di Leao e Giroud, l’ingresso in scena di De Ketelaere, la difesa sempre più blindata. Già oggi Pioli potrà aggiungere un’alternativa ai titolarissimi della retroguardia: è fatta per Malick, ventunenne centrale dello Schalke 04. Domani le visite mediche, trasferimento dalla Germania a titolo definitivo: sei milioni la spesa rossonera. Un altro profilo perfettamente in linea con l’identikit del rinforzo ideale: un giovane talento che l’allenatore potrà formare aello, e un potenziale che potrà valorizzarsi a San Siro.era nella lista degli obiettivi rossoneri da settimane con recensioni positive in tutte le ...

