Mary di Danimarca è andata in Groenlandia a raccogliere i rifiuti (Di domenica 28 agosto 2022) Mary di Danimarca è, da sempre, molto attenta alla questione ambientale. In quanto presidente del WWF la scorsa settimana è volata a Nuuk per sensibilizzare i raccolti a non inquinare il pianeta (foto: Getty) Mary di Danimarca, amica dell'ambiente. La principessa ereditaria danese, moglie del principe Frederik e nuora della regina Margherita, è volata in Groenlandia per promuovere la tutela del pianeta. Nel corso del tour la futura regina si è focalizzata sull'inquinamento della plastica. E, nell'occasione, si è messa anche a raccogliere i rifiuti.

