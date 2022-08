Il Papa in visita a L' Aquila | Per ricostruzione serve impegno lungimirante

vaticannews_it : Il #Papa a #laquila per poco più di 4 ore: l’incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l’ape… - Avvenire_Nei : #Concistoro Santa Sede. #PapaFrancesco e i nuovi cardinali in visita da #BenedettoXVI - vaticannews_it : Primo appuntamento della visita di #PapaFrancesco a #LAquila con l'incontro coi familiari delle vittime del terremo… - DonFrancoFollo : L’Aquila accoglie Francesco e attende parole di speranza - ottopagine : Visita pastorale a L’Aquila di Papa Francesco -

...primo saluto diFrancesco a L'Aquila. In piazza Duomo, davanti ai segni inequivocabili delle ferite del sisma di 13 anni fa. La Cattedrale infatti è ancora da ricostruire e il Pontefice...La Perdonanza di Celestino V Dopo laprivata alla cattedrale, che mostra ancora i segni del terremoto del 2009, ilsi reca alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio per aprire la ...L'AQUILA ' Papa Francesco è partito dall'eliporto del Vaticano per recarsi all'Aquila, in occasione della sua visita alla città abruzzese. Appena atterrato giungerà in in piazza Duomo dove ...Papa Francesco si è recato all’Aquila per la sua visita pastorale in occasione della 728/a Perdonanza celestiniana. Il pontefice ha chiesto per la ricostruzione post-terremoto all’Aquila “collaborazio ...