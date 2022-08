F1, vittoria trionfale in rimonta di Max Verstappen a Spa: quante volte è accaduto in Belgio? I precedenti (Di domenica 28 agosto 2022) Sontuoso. trionfale. Dominante. Impressionante. L’aggettivo sceglietelo voi, ma quello che ha fatto oggi Max Verstappen per andare a vincere il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, entrerà di diritto nella storia della massima categoria del motorsport. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il portacolori del team Red Bull ha messo in mostra una prestazione davvero da fuoriclasse. Dopotutto, se nemmeno a 25 anni (li compirà il prossimo 30 settembre) un pilota ha già messo in bacheca 29 trofei ed un titolo iridato, stiamo parlando davvero di qualcosa di fuori dall’ordinario. E, come se non bastasse, la sua gara odierna è stata, a sua volta, straordinaria. Partire dalla 14a posizione e vincere con un margine abissale sul resto del gruppo, non è certo cosa ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Sontuoso.. Dominante. Impressionante. L’aggettivo sceglietelo voi, ma quello che ha fatto oggi Maxper andare a vincere il Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, entrerà di diritto nella storia della massima categoria del motorsport. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il portacolori del team Red Bull ha messo in mostra una prestazione davvero da fuoriclasse. Dopotutto, se nemmeno a 25 anni (li compirà il prossimo 30 settembre) un pilota ha già messo in bacheca 29 trofei ed un titolo iridato, stiamo parlando davvero di qualcosa di fuori dall’ordinario. E, come se non bastasse, la sua gara odierna è stata, a sua volta, straordinaria. Partire dalla 14a posizione e vincere con un margine abissale sul resto del gruppo, non è certo cosa ...

OA_Sport : #F1 Max Verstappen si è esibito in una rimonta pazzesca a Spa, ma quante volte è accaduta una cosa del genere in Be… - Europeo91785337 : @Arturo_Scotto @EnricoLetta @pdnetwork @GiuseppeConteIT Letta con un veto pretestuoso e falso a M5S Conte si è prec… - mefisto94_ : @mohsospesa Vittoria trionfale di musti stasera, stacce - mckillbill : @SimoneCosimi Sarà una vittoria trionfale del cdx migliore addirittura di quella del 2008, tutto ciò che non è di q… - Dom2998 : @Gazzismo Ehm ehm ....*entrata trionfale dopo vittoria sulla crociata Folo* -