F1, Charles Leclerc: “Non ero veloce, la Red Bull ha fatto un passo in avanti gigantesco a Spa” (Di domenica 28 agosto 2022) Amarezza e delusione: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha concluso in sesta posizione il GP del Belgio, 14° round del Mondiale 2022 di F1, nel giorno di una nuova impresa dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’orange, partito 14° dalla griglia di partenza, ha messo in scena una prestazione da campione e completato una rimonta sconvolgente per la velocità dimostrata. Dualmente Leclerc e la Ferrari hanno palesato i loro limiti e la mancanza di ritmo è stata evidente, nonostante la scuderia di Maranello confidasse in un aumento delle temperature rispetto alle qualifiche. E così il citato sesto posto, anche frutto di una penalità di 5? per eccesso di velocità in pit-lane, è stato decisamente deludente. “Onestamente non avevamo ritmo, speravamo di essere ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Amarezza e delusione: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di. Il monegasco della Ferrari ha concluso in sesta posizione il GP del Belgio, 14° round del Mondiale 2022 di F1, nel giorno di una nuova impresa dell’olandese Max Verstappen (Red). L’orange, partito 14° dalla griglia di partenza, ha messo in scena una prestazione da campione e completato una rimonta sconvolgente per la velocità dimostrata. Dualmentee la Ferrari hanno palesato i loro limiti e la mancanza di ritmo è stata evidente, nonostante la scuderia di Maranello confidasse in un aumento delle temperature rispetto alle qualifiche. E così il citato sesto posto, anche frutto di una penalità di 5? per eccesso di velocità in pit-lane, è stato decisamente deludente. “Onestamente non avevamo ritmo, speravamo di essere ...

RobChinchero : Nuova PU per Charles Leclerc. Scatterà dal fondo della griglia nel GP del Belgio. Nessun cambio per Sainz. - federiicamarchi : charles leclerc mettimi in tutte le posizioni che vuoi - seluelat : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Che delusione….dalle stelle alle iniziò campionato alle stalle dopo ?? - lulu_parlato00 : @chaarleslechair @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Dopo oggi non so - bi_loriana : RT @rtl1025: ??? Max #Verstappen vince il #BelgianGP. Il pilota olandese della #RedBull trionfa dopo una grande rimonta davanti al compagno… -