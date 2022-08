Calcio | Premier League | il Tottenham vince 2-0 a Nottingham ed è secondo

(Di domenica 28 agosto 2022), 28 ago. -(Adnkronos) - Ildi Antonio Conteper 2-0 in casa delForest in un match della quarta giornata di. Protagonista assoluto Harry Kane, autore della doppietta decisiva al 5' e all'81'. In classifica gli 'Spurs' sono secondi con 10 punti insieme a Brighton e Manchester City a due punti dalla capolista Arsenal.

EnricoTurcato : Erling #Haaland ha avuto un pessimo approccio con il calcio di Guardiola e con la Premier League. 6 gol in 4 partite. Oggi tripletta. - sportface2016 : #Highlights e gol #NottinghamTottenham 0-2, #PremierLeague 2022/23 (VIDEO) - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Kane ancora decisivo, Conte aggancia il City | Prima vittoria del West Ham #premierleague #conte - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Tottenham risponde al City, battuto 2-0 il Nottingham Forest - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Tottenham risponde al City, battuto 2-0 il Nottingham Forest -

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Il Tottenham di Antonio Conte non stecca sul campo del Nottingham Forest e vince per 2 - 0 il match valido per la quarta giornata diLeague. Un successo che consente al tecnico italiano di agganciare il sorprendente Brighton e il Manchester City di Pep Guardiola a - 2 dall'Arsenal capolista ...