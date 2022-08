Vuoi imparare a difenderti? Comincia così

Leggi su federtennis

(Di sabato 27 agosto 2022) Optare per il globo o far giocare una volèe difficile agli avversari a rete? Non sempre è possibile giocare in attacco e i migliori del mondo ci insegnano che per vincere le partite serve in primo luogo la difesa. Facile a dirsi, complicato se vogliamo mettere in pratica il suggerimento