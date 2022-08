US Open 2022, Carlos Alcaraz: “Se riuscirò a gestire la pressione, potrò fare strada” (Di sabato 27 agosto 2022) Tra i giocatori più attesi. Lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.4 del mondo) è sicuramente uno dei tennisti che più ha fatto parlare di sé nel corso del 2022. Il rendimento in primavera, con le vittorie quasi in successi dei Masters1000 di Miami e di Madrid e dell’ATP500 di Barcellona, ha lasciato tutti a bocca aperta. Un tennis “esplosivo” il suo che nei momenti di fiducia è irrefrenabile. Per questo, tanti appassionati, colpiti dalla sua strepitosa completezza tecnica, hanno previsto per lui un futuro da dominatore. Le recenti sconfitte, però, hanno un po’ “raffreddato” i bollenti spiriti, ma resta il fatto che la classifica gli sorride piuttosto chiaramente. Ecco che alla vigilia degli US Open, gli obiettivi sono ambiziosi per Carlitos. L’iberico, sorteggiato contro l’argentino Sebastian Baez, scenderà in campo nella ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Tra i giocatori più attesi. Lo spagnolo(n.4 del mondo) è sicuramente uno dei tennisti che più ha fatto parlare di sé nel corso del. Il rendimento in primavera, con le vittorie quasi in successi dei Masters1000 di Miami e di Madrid e dell’ATP500 di Barcellona, ha lasciato tutti a bocca aperta. Un tennis “esplosivo” il suo che nei momenti di fiducia è irrefrenabile. Per questo, tanti appassionati, colpiti dalla sua strepitosa completezza tecnica, hanno previsto per lui un futuro da dominatore. Le recenti sconfitte, però, hanno un po’ “raffreddato” i bollenti spiriti, ma resta il fatto che la classifica gli sorride piuttosto chiaramente. Ecco che alla vigilia degli US, gli obiettivi sono ambiziosi per Carlitos. L’iberico, sorteggiato contro l’argentino Sebastian Baez, scenderà in campo nella ...

