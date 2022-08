La Open Arms sbarca a Messina 100 migranti soccorsi

(Di sabato 27 agosto 2022) - Dopo nove giorni di attesa è finito l'incubo. Per lo più sono egiziani, e ci sono anche diversi minorenni

Dopo nove giorni di attesa è finito l'incubo. Per lo più sono egiziani, e ci sono anche diversi minorenni. E' attraccata stamani al molo Norimberga a Messina la nave con a bordo 99 migranti, compresi alcuni minorenni, che sono stati soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. La maggior parte proviene da Egitto e Bangladesh, ma ci sono anche ...