DIRETTA F1, GP Spa 2022 LIVE: Sainz insegue Verstappen nella Q1, 3° Perez davanti a Leclerc (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 16.44 Ci sono 20°C sull’asfalto. 16.43 In pista tutti, esclusi i primi quattro della classifica di questa Q1 (Verstappen, Sainz, Perez e Leclerc). 16.40 Vi ricordiamo che se questa fosse la classifica nella Q3, la pole sarebbe di Sainz, vista la penalità a Verstappen. 16.38 Migliora Hamilton che si porta in 11ma posizione a 1.727 immediatamente alle spalle di Russell. 16.37 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:44.581 12 Carlos Sainz Ferrari+0.469 1 3 Sergio Perez Red Bull Racing+0.796 14 Charles Leclerc Ferrari+0.991 1 5 Esteban OCON ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 SU TV8 IN CHIARO 16.44 Ci sono 20°C sull’asfalto. 16.43 In pista tutti, esclusi i primi quattro della classifica di questa Q1 (). 16.40 Vi ricordiamo che se questa fosse la classificaQ3, la pole sarebbe di, vista la penalità a. 16.38 Migliora Hamilton che si porta in 11ma posizione a 1.727 immediatamente alle spalle di Russell. 16.37 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:44.581 12 CarlosFerrari+0.469 1 3 SergioRed Bull Racing+0.796 14 CharlesFerrari+0.991 1 5 Esteban OCON ...

