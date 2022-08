Cassano boccia Cristiano Ronaldo | “Non ce la fa più e va per terra da solo Non è Messi”

infoitinterno : Pd, Boccia: 'Massimo Cassano? Non abbiamo voluto candidarlo e Calenda lo ha trovato al mercato degli svincolati' - infoitinterno : Politiche, Cassano: «Mai chiesto nulla al Pd. Da Lacarra e Boccia tante falsità su di me» - PugliaStream : Politiche, Cassano: «Mai chiesto nulla al Pd. Da Lacarra e Boccia tante falsità su di me» - corrmezzogiorno : #Bari Politiche, Cassano: «Mai chiesto nulla al Pd, solo falsità su di me» - Pall_Gonfiato : #Ronaldo alla #Roma? #Cassano lo boccia: “Non ce la fa più e va per terra da solo. Non è #Messi” -

E per capire la Puglia si è messa nelle mani del trasformistae del gilet giallo Stellato. ... Così Francesco, capolista al Senato in Puglia per il Partito Democratico.E per capire la Puglia si e' messa nelle mani del trasformistae del gilet giallo Stellato. ... Francesco, capolista al Senato in Puglia per il Partito Democratico, replica cosi' a Mara ...Il numero uno dei dem pugliesi, Marco Lacarra, scrive al leader nazionale di Azione, Carlo Calenda, perché intervenga. Quattro consiglieri regionali, invece, scrivono a Loredana Capone ...L'ex ministro e responsabile Enti locali nella segreteria del Pd è capolista nella sua Puglia: al suo fianco per le prossime elezioni Michele ...