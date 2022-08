WWE | In arrivo nel main roster diversi atleti di NXT?

(Di venerdì 26 agosto 2022)2.0 è il vero e proprio brand di sviluppo per la WWE, infatti ilè principalmente formato da wrestler giovani che cercano di sfruttare al meglio lo spazio ad2.0 per mettersi in mostra e arrivare ovviamente all’obiettivo di ricevere una chiamata nel, anche se a volte anche fare il percorso inverso può essere d’aiuto come è successo a Mandy Rose completamente rinata ad. Chiamate inE’ innegabile che in quel dici siano dei talenti evidenti e sembra che la dirigenza voglia promuovere alcuni di questi e spostarli in pianta stabile nelsono i nomi fatti per un’eventuale chiamata e su tutti sembra certa quella della stable guidata da ...

SpazioWrestling : WWE: Solo Sikoa in arrivo nel main roster? Importanti novità # SoloSikoa #WWE - SpazioWrestling : Tommaso Ciampa: 'L'arrivo di Triple H non ha cambiato il mio modo di fare' #WWE #TripleH #TommasoCiampa - SpazioWrestling : TRIPLE H SI DIVERTE ANCHE COSI'!!! #TripleH #WWE #AEW -

Spazio Wrestling

... l'exChampion ha così dichiarato : "Sono ottimista di natura quando si parla di progetti ... Vi ricordiamo che The Rock vestirà i panni di Black Adam nel film a lui dedicato innelle sale il ...Chi la spunterà a NXT HeatwaveNXT North American Championship : Carmelo Hayes (C) vs Giovanni ... Bron Breakker (c) Sin dal suoa NXT l'ex Jordan Devlin ha preso nel mirino il campione in ... WWE: Solo Sikoa in arrivo nel main roster Importanti novità NXT 2.0 è il vero e proprio brand di sviluppo per la WWE, infatti il roster è principalmente formato da wrestler giovani che cercano di sfruttare al meglio lo spazio ad NXT 2.0 per mettersi in mostra ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...