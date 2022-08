US Open 2022, Sandgren attacca il torneo: “Non ha fatto nulla per aiutare Djokovic” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tennys Sandgren si è schierato pubblicamente dalla parte di Novak Djokovic, che in quanto non vaccinato non potrà prendere parte agli US Open 2022: “Il torneo non ha fatto nulla per far sì che Nole potesse ottenere un’esenzione. Nel 2020 hanno fatto di tutto per permettere che il torneo si disputasse, mentre ora fanno quello che dice il governo e dicono di non poter fare nulla. E’ una vergogna che la USTA non intervenga. Forse non ci hanno provato per evitare che quanto accaduto in Australia si ripetesse anche qui – ha proseguito – La regola che uno straniero debba avere due dosi di vaccino per entrare nel paese è stupida. Qui non ci sono restrizioni, né bisogna indossare mascherine, neppure sugli aerei. Non ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Tennyssi è schierato pubblicamente dalla parte di Novak, che in quanto non vaccinato non potrà prendere parte agli US: “Ilnon haper far sì che Nole potesse ottenere un’esenzione. Nel 2020 hannodi tutto per permettere che ilsi disputasse, mentre ora fanno quello che dice il governo e dicono di non poter fare. E’ una vergogna che la USTA non intervenga. Forse non ci hanno provato per evitare che quanto accaduto in Australia si ripetesse anche qui – ha proseguito – La regola che uno straniero debba avere due dosi di vaccino per entrare nel paese è stupida. Qui non ci sono restrizioni, né bisogna indossare mascherine, neppure sugli aerei. Non ha ...

