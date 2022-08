Università di Foggia: Concorso per 3 Tecnici Amministrativi (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Università di Foggia ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 3 Tecnici Amministrativi, a tempo indeterminato, categoria C. Uno dei posti è riservato agli appartenenti delle Forze Armate. Bando di Concorso Si comunica che, con decreto direttoriale, prot. n. 40597-VII/1, rep. D.D.G. n. 560-2022 del 1° agosto 2022, l'Universita' degli studi di Foggia ha indetto Concorso pubblico, per esami, per la costituzione di tre rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C, posizione economica 1 - area amministrativa, per le esigenze dell'Universita' degli studi di Foggia, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 26 agosto 2022) L’diha indetto unPubblico per l’assunzione di 3, a tempo indeterminato, categoria C. Uno dei posti è riservato agli appartenenti delle Forze Armate. Bando diSi comunica che, con decreto direttoriale, prot. n. 40597-VII/1, rep. D.D.G. n. 560-2022 del 1° agosto 2022, l'Universita' degli studi diha indettopubblico, per esami, per la costituzione di tre rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C, posizione economica 1 - area amministrativa, per le esigenze dell'Universita' degli studi di, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di ...

