Sorteggio Conference League LIVE | Fiorentina con Basaksehir e Hearts e RFS Riga nel gruppo A

OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - DiMarzio : #ConferenceLeague | Alle 14.30 il sorteggio dei gironi - DiMarzio : #ConferenceLeague | Oggi i sorteggi dei gironi, da cui si conosceranno le avversarie della @acffiorentina. Tutte le… - sportface2016 : #ConferenceLeague: la composizione degli otto gironi dopo il sorteggio - corrierefirenze : Le avversarie della Fiorentina in #ConferenceLeague e l'ultimo colpo di mercato -

Firenze è in attesa di conoscere gli accoppiamenti del proprio girone diLeague, dopo il passaggio ai preliminari conquistato giovedì sera nella bolgia dello ... Ilè previsto per le ...... la Lazio e la Roma , con i biancocelesti quinti lo scorso anno in campionato e con i giallorossi sesti e vincitori dellaLeague. Europa League, ildei gironi . Sorteggi Europa ...Nel giorno dell’arrivo di Barak, la Fiorentina scopre anche le sue prossime avversarie in Conference League: saranno i turchi del Basaksehir, gli scozzesi degli Hearts e l’RFS società ...Si è tenuto oggi il sorteggio della fase a gironi della Conference League. La Fiorentina era l’unica squadra italiana coinvolta. I Viola sono stati inserito nel Gruppo A con i turchi del Basaksehir, ...