Roma, incidente via Salaria : grave una donna (Di venerdì 26 agosto 2022) . Uno scontro tra auto e scooter e una donna è ricoverata in gravi condizioni dopo essere rimasta coinvolta in un incidente, in via Salaria all'altezza della rampa di accesso a via del Foro Italico in direzione stadio. La donna di 45 anni, trasportata in codice rosso all'Umberto I, viaggiava a bordo di uno scooter Honda SH 150. Nell'incidente è coinvolta anche una Bmw guidata da una 36enne che si è fermata a prestare soccorso. Sul posto la Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

