Quando la gonna di jeans è diventata il must-have senza tempo dalle star ? (Di venerdì 26 agosto 2022) La fidata gonna jeans continua a far cadere ai propri piedi celebrity e icone di stile, che affascinati da un'estetica essenziale e un tessuto versatile, contribuiscono a non farla mai passare di moda. Si è fatta strada nel lessico della moda anni '70, sopravvivendo e facendo proprie le tendenze minimal-chic degli anni '90 e quelle estremamente giovanili degli anni 2000. Non ha stagione né età. Declinata nelle sue versioni midi, lounguette, mini e maxi si presta a qualsiasi styling, facendosi notare con discreta eleganza. Le star ne hanno determinato la fama e l'evoluzione: ecco com'è diventata il must assoluto di qualsiasi guardaroba del mondo. La nascita di un fenomeno La gonna è sinonimo di femminilità da sempre. Questo perchè nel diciannovesimo secolo il codice di abbigliamento di ...

