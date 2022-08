Pioli su Theo Hernandez: “Ha raggiunto un livello incredibile” (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna: le dichiarazioni su Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna: le dichiarazioni su

GiandonatoSant1 : RT @theMilanZone_: ??#Pioli: “#Theo sta diventando un giocatore di un livello incredibile, ormai anche in difesa sbaglia pochissimo, è diffi… - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: ???#Pioli Su Theo: 'Sta diventando un giocatore di livello incredibile. È migliorato tanto in fase difensiva, non è faci… - milansette : Pioli su Theo: 'Sta diventando un giocatore incredibile. Può migliorare ancora' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Pioli su Theo: 'Sta diventando un giocatore incredibile. Può migliorare ancora': Stefano Pioli nel corso della conf… - MilanNewsit : Pioli su Theo: 'Sta diventando un giocatore incredibile. Può migliorare ancora' -