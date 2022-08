"Monza salvo, ecco chi vincerà lo scudetto". Serie A, l'algoritmo che prevede tutto (Di venerdì 26 agosto 2022) In un mondo già abbastanza automatizzato, ci manca solo che anche le classifiche dei campionati di calcio vengano stilate prima ancora che le squadre entrino effettivamente in campo. I pronostici, nei bar come negli uffici ma anche quelli degli addetti ai lavori (per fortuna) sono fatti per essere smentiti. Da vedere se il paradigma vale anche nel momento in cui la previsione è dettata da logiche e tecniche scientifiche, quindi provate e totalmente in discontinuità con la classica chiacchera tra amici: è il caso dell'algoritmo studiato e messo a punto dal Cies Football Observatory (Centro di studi internazionali sullo sport) che ha ipotizzato le graduatorie finali delle top leghe europee, compresa quella italiana. Il primo passo è capire quali sono le variabili e i dati utilizzati per determinare questi pronostici: l'algoritmo si basa su un modello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) In un mondo già abbastanza automatizzato, ci manca solo che anche le classifiche dei campionati di calcio vengano stilate prima ancora che le squadre entrino effettivamente in campo. I pronostici, nei bar come negli uffici ma anche quelli degli addetti ai lavori (per fortuna) sono fatti per essere smentiti. Da vedere se il paradigma vale anche nel momento in cui la previsione è dettata da logiche e tecniche scientifiche, quindi provate e totalmente in discontinuità con la classica chiacchera tra amici: è il caso dell'studiato e messo a punto dal Cies Football Observatory (Centro di studi internazionali sullo sport) che ha ipotizzato le graduatorie finali delle top leghe europee, compresa quella italiana. Il primo passo è capire quali sono le variabili e i dati utilizzati per determinare questi pronostici: l'si basa su un modello ...

