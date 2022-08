LIVE – Sorteggio gironi Europa League 2022/2023: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 26 agosto 2022) La DIRETTA testuale del Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Protagoniste anche due formazioni italiane, la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho, entrambe in prima fascia insieme alle inglesi Arsenal e Manchester United. Appuntamento alle ore 13. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL Sorteggio IN TV IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Latestuale deldella fase adell’. Protagoniste anche due formazioni italiane, la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho, entrambe in prima fascia insieme alle inglesi Arsenal e Manchester United. Appuntamento alle ore 13. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME VEDERE ILIN TV IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

acmilan : ?? Sorteggi #UCL 22/23 ?? Segui LIVE sul nostro canale YouTube il sorteggio di @ChampionsLeague per scoprire chi aff… - juventusfc : ?? Siamo LIVE su Twitch per commentare insieme il sorteggio di @ChampionsLeague ?? - Inter : Segui il sorteggio in live sul nostro sito dalle ore 18 ? ?? - MI_BasisButon : RT @acmilan: ?? Sorteggi #UCL 22/23 ?? Segui LIVE sul nostro canale YouTube il sorteggio di @ChampionsLeague per scoprire chi affronteremo n… - Maestro18991 : RT @acmilan: ?? Sorteggi #UCL 22/23 ?? Segui LIVE sul nostro canale YouTube il sorteggio di @ChampionsLeague per scoprire chi affronteremo n… -