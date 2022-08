Lazio-Inter | gol di Felipe Anderson | che assist di Immobile | è 1-0 VIDEO

(Di venerdì 26 agosto 2022) Laè in vantaggio. Sul finire di primo tempo del match contro l’, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i padroni di casa sbloccano il risultati grazie al colpo di testa vincente dibeccato alla perfezione da Ciro. Una grande azione dei padroni di casa, ma anche una mancanza sulla fascia sinistra nerazzurra con una incomprensione tra Bastoni e Dimarco. SportFace.

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioInter! ?? All'interno l'intervista esclusiva a @F_Andersoon Qui per avviare i… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Inter 1-0, rete di Felipe Anderson (LAZ) - sam_makokha : HT Lazio 1 Inter 0 - marcopiccari1 : #Lazio compatta e bene nell'applicazione della fase difensiva. Inter intensità e forza fisica. Dumfries viaggia sol… -

(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Lukaku Dove vedereIl calcio d'inizio è in programma oggi, venerdì ...Attenzione, però, a una terza operazione clamorosa: soffiare Chalobah all'. Ipotesi reale ... oramai in uscita dallaLAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 45' - Saranno due i minuti di recupero. 44' - Il check del Var è finito, ...LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 40' - Lazio in vantaggio! Felipe Anderson! Il brasiliano viene dimenticato dalla difesa nerazzurra ...