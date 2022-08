«Guanciale tutta la vita», il tweet di Letta accende le polemiche social: «Enrico, che ti succede?» (Di venerdì 26 agosto 2022) Con la pancetta o con il Guanciale? È l’amletico quesito che il leader del Partito Democratico Enrico Letta propone ai suoi follower. Dalla mattina di oggi, 26 agosto, sta infatti facendo discutere la sua decisione di rilanciare un manifesto-parodia comparso sulla pagina Facebook Pasta&Rivoluzione, sulla falsariga di quelli lanciati dal Pd. Nella versione originale, il partito contrappone i propri proclamati valori al loro opposto (ad esempio ieri, lo stesso Letta ne aveva pubblicato uno in cui chiedeva di scegliere tra Putin e l’Europa). In questo caso invece il tema si fa leggero, o quantomeno culinario, dal momento che a contrapporsi sono pancetta e Guanciale, due potenziali ingredienti nella carbonara. Un tema su cui Letta non ha paura di schierarsi: ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Con la pancetta o con il? È l’amletico quesito che il leader del Partito Democraticopropone ai suoi follower. Dalla mattina di oggi, 26 agosto, sta infatti facendo discutere la sua decisione di rilanciare un manifesto-parodia comparso sulla pagina Facebook Pasta&Rivoluzione, sulla falsariga di quelli lanciati dal Pd. Nella versione originale, il partito contrappone i propri proclamati valori al loro opposto (ad esempio ieri, lo stessone aveva pubblicato uno in cui chiedeva di scegliere tra Putin e l’Europa). In questo caso invece il tema si fa leggero, o quantomeno culinario, dal momento che a contrapporsi sono pancetta e, due potenziali ingredienti nella carbonara. Un tema su cuinon ha paura di schierarsi: ...

