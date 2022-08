Giacopelli Cisl-FP | “Monreale comune virtuoso | adesso stabilizzi il personale”

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ildi, oramai uscito dallo stato di dissesto finanziario, non rientra più fra gli enti “non virtuosi”, per ciò che riguarda le politiche e le iniziative assunzionali. “In base alla vigente normativa statale – spiega il segretario aziendale della-Funzione Pubblica, Nicola– il parametro della cosiddetta virtuosità è collegato al rispetto di una determinata percentuale riferita al rapporto fra il totale delle spese correnti ed i costi del. Nel caso del nostro ente, questa percentuale è stabilita al 27 per cento: sulla scorta dei dati ufficiali relativi al 2021, ci troviamo al di sotto di questa soglia e ciò consente di superare una serie di vincoli e limitazioni a cui i comuni ‘non virtuosi’ sono invece tenuti a sottostare”. Più in generale, è da notare che ...