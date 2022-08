GF VIP | trema ogni certezza | “Va assolutamente rinviato” | l’imprevisto getta il panico | non si può partire

Leggi su specialmag

(Di venerdì 26 agosto 2022) Grossi problemi in casa Mediaset. Il GF VIP è costretto a ripensare alla data d’inizio, così non si puòfare: è caos assoluto GF VIP (Youtube)Dopo la scorsa edizione, che ha avuto un successo incredibile e inattaccabile, Alfonso Signorini e tutta la redazione sono al lavoro per organizzare il GF VIP 7. La vittoria di Jessica Selassié, per quanto apprezzata, è in realtà passata in secondo piano rispetto alle dinamiche che hanno veramente animato la scorsa edizione, come il triangolo amoroso tra Delia Duran, Soleil Sorge ed Alex Belli. Se cercare nomi e personaggi altrettanto curiosi e interessanti non è facile, ancora più difficile è fare i conti con gli imprevisti. Nelle ultime ore, uno enorme si è interposto tra il GF VIP e il suo inizio: non sembra esserci altra soluzione, va. GF VIP, le elezioni mandano all’aria tutto Il ...