Donna, 99 anni, che sognava di avere grande famiglia incontra il suo 100° bisnipote per la prima volta (Di venerdì 26 agosto 2022) Una Donna della Pennsylvania che ha sempre sognato di avere una grande famiglia ha finalmente esaudito il suo desiderio. Peggy Koller, 99 anni, di recente ha finalmente conosciuto il suo centesimo bisnipote. L’incontro è diventato ancora più speciale quando Peggy ha scoperto il nome del suo nipotino: Koller William Balster, nome ereditato da suo marito, William P. Koller. Peggy è nata il 28 novembre 1922 in Pennsylvania. Era figlia unica e desiderava disperatamente avere dei fratelli. “Desideravo avere una grande famiglia. Credo che sia difficile essere figli unici, ci si sente soli,” ha raccontato ad Action News 6 nel 2015. All’inizio degli anni ’40 ha conosciuto William Koller, l’uomo ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 26 agosto 2022) Unadella Pennsylvania che ha sempre sognato diunaha finalmente esaudito il suo desiderio. Peggy Koller, 99, di recente ha finalmente conosciuto il suo centesimo. L’incontro è diventato ancora più speciale quando Peggy ha scoperto il nome del suo nipotino: Koller William Balster, nome ereditato da suo marito, William P. Koller. Peggy è nata il 28 novembre 1922 in Pennsylvania. Era figlia unica e desiderava disperatamentedei fratelli. “Desideravouna. Credo che sia difficile essere figli unici, ci si sente soli,” ha raccontato ad Action News 6 nel 2015. All’inizio degli’40 ha conosciuto William Koller, l’uomo ...

Agenzia_Ansa : Donna uccisa a mazzate a Bologna, un uomo la perseguitava. La vittima aveva 56 anni, è intervenuta la Polizia #ANSA - rulajebreal : La premier ???? è ?@MarinSanna? 36 anni. Ha compiuto scelte politiche coraggiose. Ma la dx radicale patriarcale, anti… - chiaragribaudo : La premier finlandese è @MarinSanna 36 anni. In questi mesi ha compiuto scelte fondamentali in patria e in politica… - AnastaciaFCita : ?? Manca un mese esatto al concerto di @AnastaciaMusic a FIRENZE in occasione del 'I'm Outta Lockdown' tour: una ser… - tmono83 : Stanotte ho sognato che un mio ex collega di lavoro si candidava al Parlamento e mi chiedeva di tenere a bada… -