Di Maio: "Coalizione di destra mette a rischio i conti dello Stato" (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 agosto 2022 "Oggi presentiamo la nostra campagna, di Impegno civico, insieme a Bruno Tabacci in collegamento e ad alcune delle nostre candidate, che si chiama 'Difendiamo la liberta". ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 agosto 2022 "Oggi presentiamo la nostra campagna, di Impegno civico, insieme a Bruno Tabacci in collegamento e ad alcune delle nostre candidate, che si chiama 'Difendiamo la liberta". ...

CarloCalenda : Al di là di ogni altra considerazione razionale , patti contraddittori etc il sollievo fisico di non dover pensare… - StefanoPutinati : @MaxLap7 @davide_scotti99 @ildelfinogiulio @LoredanaMaggi_ @AlessioParodi6 @ArkadiMaslow @danielhazan @pbiagiola… - PincoPallinoQ : @chiara_tosi88 @ottaviapozzati @EnricoLetta @pdnetwork Di Maio non è candidato col PD, ma il suo partito è nella st… - ottaviapozzati : @chiara_tosi88 @PincoPallinoQ @EnricoLetta @pdnetwork L'ebbrezza del potere deve avergli fatto cambiare idea su tan… - dentro_nero : #EnricoLetta prrrrrrrrrrr ?? Sondaggi, centrodestra a valanga: la coalizione vola al 48,2 per cento, centrosinistra… -