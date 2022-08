Da sabato a lunedì le iniziative della Green Valley d’Aspromonte (Di venerdì 26 agosto 2022) Tre giorni all’insegna del Green per San Roberto nell’ambito del progetto “Green Valley d’Aspromonte” coordinato dall’associazione Save Your Globe. Il comune ha da tempo intrapreso il programma “San Roberto, borgo della domenica Green” che prosegue anche quest’anno con il Centro estivo per ragazzi tra laboratori naturalistici e della biodiversità, il trekking e le tradizioni popolari e con i tre giorni caratterizzati dal brand regionale “Calabria straordinaria 2022”. Si comincia sabato 27 agosto con “I sentieri della cultura Green” a cura di Asd Aspromonte Trails. Si tratta di un primo itinerario trekking mattutino ad anello per circa 10 km denominato “La via delle sorgenti” ed un itinerario pomeridiano di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 agosto 2022) Tre giorni all’insegna delper San Roberto nell’ambito del progetto “” coordinato dall’associazione Save Your Globe. Il comune ha da tempo intrapreso il programma “San Roberto, borgodomenica” che prosegue anche quest’anno con il Centro estivo per ragazzi tra laboratori naturalistici ebiodiversità, il trekking e le tradizioni popolari e con i tre giorni caratterizzati dal brand regionale “Calabria straordinaria 2022”. Si comincia27 agosto con “I sentiericultura” a cura di Asd Aspromonte Trails. Si tratta di un primo itinerario trekking mattutino ad anello per circa 10 km denominato “La via delle sorgenti” ed un itinerario pomeridiano di ...

