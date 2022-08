Cristiano Ronaldo al Napoli: “La certezza è De Laurentiis” (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo dovrà prendere una decisione in ottica futura: pazza idea al Napoli come svelato nelle ultime ore, De Laurentiis cosa farà? Novità importanti per quanto riguarda il futuro di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 26 agosto 2022)dovrà prendere una decisione in ottica futura: pazza idea alcome svelato nelle ultime ore, Decosa farà? Novità importanti per quanto riguarda il futuro di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - FrankKhalidUK : Both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo are patriotic. ???????? - sscalcionapoli1 : Brovarone: “Onore al lavoro di Giuntoli e Micheli, Cristiano Ronaldo in azzurro? Se cedi Osimhen fai tre passi indi… - trampa____ : RT @LolloModerato: Cristiano Ronaldo il 30 agosto che chiama disperato Kiss kiss Napoli per venire a Napoli -