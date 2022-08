Cos'è questa storia del gas “gratis” in Basilicata (Di venerdì 26 agosto 2022) È frutto di una legge regionale, che copre le utenze domestiche e si basa su una proroga delle estrazioni in Val d'Agri in cambio di energia gratuita. Le famiglie dovranno comunque pagare oneri di sistema e trasporto e si sono scatenate polemiche tra imprese e ambientalisti Leggi su wired (Di venerdì 26 agosto 2022) È frutto di una legge regionale, che copre le utenze domestiche e si basa su una proroga delle estrazioni in Val d'Agri in cambio di energia gratuita. Le famiglie dovranno comunque pagare oneri di sistema e trasporto e si sono scatenate polemiche tra imprese e ambientalisti

