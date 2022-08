Caso Dazn, continua la polemica: il comunicato del Codacons! (Di venerdì 26 agosto 2022) Pronti, via e questo campionato sembra andare già veloce come un treno arrivando già oggi, con gli anticipi Monza-Udinese e Lazio-Inter, alla terza giornata di campionato. Tuttavia, nonostante il campionato sia comunque iniziato relativamente da poco, le polemiche non sono tardate ad arrivare soprattutto per quanto concerne l’Affaire Dazn. Dazn Diletta LeottaOggi c’è stata un ulteriore novità, a riportarla è il Codacons: “Vigileremo sulla corretta trasmissione delle partite e su eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso degli incontri – spiega il presidente Carlo Rienzi – Considerato quanto accaduto nelle settimane scorse, abbiamo diffidato oggi Dazn a garantire pienamente i servizi ai propri clienti, e siamo pronti ad intervenire a tutela dei tifosi qualora dovessero verificarsi interruzioni e problemi nella ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Pronti, via e questo campionato sembra andare già veloce come un treno arrivando già oggi, con gli anticipi Monza-Udinese e Lazio-Inter, alla terza giornata di campionato. Tuttavia, nonostante il campionato sia comunque iniziato relativamente da poco, le polemiche non sono tardate ad arrivare soprattutto per quanto concerne l’AffaireDiletta LeottaOggi c’è stata un ulteriore novità, a riportarla è il Codacons: “Vigileremo sulla corretta trasmissione delle partite e su eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso degli incontri – spiega il presidente Carlo Rienzi – Considerato quanto accaduto nelle settimane scorse, abbiamo diffidato oggia garantire pienamente i servizi ai propri clienti, e siamo pronti ad intervenire a tutela dei tifosi qualora dovessero verificarsi interruzioni e problemi nella ...

