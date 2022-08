Aprilia, tragedia in piscina: 77enne si tuffa e muore (Di venerdì 26 agosto 2022) tragedia ad Aprilia, in via Ofanto: qui il 24 agosto scorso, nel pomeriggio, è stato trovato il corpo senza vita di un anziano in piscina. Forse un malore, Michele Capuano, 77 anni, non ce l’ha fatta, nonostante i tentativi di soccorso e le manovre di rianimazione. L’intervento dei Carabinieri Ad allertare le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118 è stato, intorno alle 15, un amico. Quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, insieme ai medici, non hanno potuto fare molto: l’uomo di 77 anni era già morto. Ora la salma, per chiarire le cause del decesso, è stata traslata all’obitorio dell’Università Tor Vergata per l’esame autoptico. Ma la pista più ‘accreditata’ resta quella di un malore, che non gli ha lasciato scampo. 32enne morto in piscina Il tragico episodio ci fa tornare, purtroppo, indietro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022)ad, in via Ofanto: qui il 24 agosto scorso, nel pomeriggio, è stato trovato il corpo senza vita di un anziano in. Forse un malore, Michele Capuano, 77 anni, non ce l’ha fatta, nonostante i tentativi di soccorso e le manovre di rianimazione. L’intervento dei Carabinieri Ad allertare le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118 è stato, intorno alle 15, un amico. Quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, insieme ai medici, non hanno potuto fare molto: l’uomo di 77 anni era già morto. Ora la salma, per chiarire le cause del decesso, è stata traslata all’obitorio dell’Università Tor Vergata per l’esame autoptico. Ma la pista più ‘accreditata’ resta quella di un malore, che non gli ha lasciato scampo. 32enne morto inIl tragico episodio ci fa tornare, purtroppo, indietro ...

