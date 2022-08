Ucraina: Conte, 'inseguire sconfitta militare Russia è chimera' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Il conflitto russo-ucraino mi fa molta paura e se, come fronte occidentale, inseguiamo una sconfitta militare della Russia, questo aumenterà il rischio nucleare, la carneficina che si sta verificando, e la recessione economica che sta colpendo soprattutto noi-europei". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni del Tg4. Per l'ex premier, "quello ucraino è un conflitto che non potrà essere risolto con la vittoria di una parte sull'altra. Se inseguiamo la sconfitta militare da parte della Russia inseguiamo una chimera. L'unica via d'uscita è un negoziato di pace, condanniamo l'invasione della Russia ma questa è l'unica soluzione possibile". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Il conflitto russo-ucraino mi fa molta paura e se, come fronte occidentale, inseguiamo unadella, questo aumenterà il rischio nucleare, la carneficina che si sta verificando, e la recessione economica che sta colpendo soprattutto noi-europei". Così il leader del M5S, Giuseppe, ai microfoni del Tg4. Per l'ex premier, "quello ucraino è un conflitto che non potrà essere risolto con la vittoria di una parte sull'altra. Se inseguiamo lada parte dellainseguiamo una. L'unica via d'uscita è un negoziato di pace, condanniamo l'invasione dellama questa è l'unica soluzione possibile".

