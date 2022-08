Traffico Roma del 25-08-2022 ore 16:30 (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione si allungano le code per lavori sulla Roma Firenze tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma nord verso Firenze circa 3 km di fila rallentamenti e code a tratti anche sulla Roma Napoli tra Ferentino e Valmontone direzione capitale scorrevoli raccordo e tangenziale in città incidente in zona Sacco Pastore sulla Nomentana altezza di via di Val Chisone Ci sono rallentamenti per consentire interventi a uno spartiTraffico via Salaria è chiusa tra Piazza Priscilla e viale Somalia in direzione di via del Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso centro con il limite di velocità di 30 km orari i lavori in programma fino a domani 26 agosto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione si allungano le code per lavori sullaFirenze tra Guidonia Montecelio e la diramazionenord verso Firenze circa 3 km di fila rallentamenti e code a tratti anche sullaNapoli tra Ferentino e Valmontone direzione capitale scorrevoli raccordo e tangenziale in città incidente in zona Sacco Pastore sulla Nomentana altezza di via di Val Chisone Ci sono rallentamenti per consentire interventi a uno spartivia Salaria è chiusa tra Piazza Priscilla e viale Somalia in direzione di via del Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso centro con il limite di velocità di 30 km orari i lavori in programma fino a domani 26 agosto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ...

LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Salaria ?????? Traffico intenso altezza Circonvallazione Salaria #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ???? Linea #AV #RomaNapoli Il traffico è rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione a… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? Rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatina > interna #Luceverde #Lazio - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma – Napoli, direzione Napoli: dalle ore 15.55 traffico ferroviario rallentato per un i… - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico -A1 Diramazione Roma Sud ?????? Code tra Monteporzio e bivio A1 Roma- Napoli > A1 #Luceverde #Lazio -