Si rischia davvero la multa dell'aria condizionata in auto? Scopriamolo (Di giovedì 25 agosto 2022) C'è allarme tra gli automobilistici italiani per la "multa dell'aria condizionata", contravvenzione per avere lasciato acceso il climatizzatore mentre l'auto è ferma. Ma come stanno le cose? Scopriamolo! L'articolo 157 del Codice della Strada, quello che disciplina arresto, sosta e fermata dei veicoli, al comma 7-bis, recita che "è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso". Lo stesso articolo prevede una multa per chi tiene motore e aria condizionata accesi durante la sosta: da 223 a 444 euro.

