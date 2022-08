Sanzioni, la Russia regge la Nato forse: “L’Europa pagherà un prezzo” (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo sei mesi di guerra in Ucraina, le Sanzioni economiche sembrano fare più male alL’Europa che alla Russia. Mentre il nostro Continente è soffocato dai prezzi dell’energia alle stelle (oggi arrivato a 315 euro a megawattora), l’economia russa, la più sanzionata al mondo, pare riuscire a sopportare la pressione di oltre 11mila misure restrittive come risposta all’attacco all’Ucraina. “Annaspa, ma non affoga”, come riassume Chris Weafer, ad di Macro-Advisory, azienda moscovita di consulenza, in un recente studio menzioNato da Repubblica. La Russia barcolla ma non molla L’export di gas e petrolio resta il toccasana per la Russia. Secondo Bloomberg, la scorsa settimana le consegne offshore di greggio sono tornate ai livelli di aprile con 3,41 milioni di barili al giorno. Anche il ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo sei mesi di guerra in Ucraina, leeconomiche sembrano fare più male alche alla. Mentre il nostro Continente è soffocato dai prezzi dell’energia alle stelle (oggi arrivato a 315 euro a megawattora), l’economia russa, la più sanzionata al mondo, pare riuscire a sopportare la pressione di oltre 11mila misure restrittive come risposta all’attacco all’Ucraina. “Annaspa, ma non affoga”, come riassume Chris Weafer, ad di Macro-Advisory, azienda moscovita di consulenza, in un recente studio menzioda Repubblica. Labarcolla ma non molla L’export di gas e petrolio resta il toccasana per la. Secondo Bloomberg, la scorsa settimana le consegne offshore di greggio sono tornate ai livelli di aprile con 3,41 milioni di barili al giorno. Anche il ...

