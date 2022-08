Roma | poliziotto investe e uccide un 20enne | arrestato Positivo ai test per alcol e droga

(Di giovedì 25 agosto 2022) È statol’uomo che era alla guida dell’auto che la mattina all’alba del 24 agosto ha travolto e ucciso un ragazzo di vent’anni, in via Prenestina altezza del svincolo Gra a. Il conducente dell’auto,di 46 anni, precedentemente sospeso dal servizio, è risultatoagli esami die per lui l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto in carcere. A eseguire l’arresto sono stati gli agenti della Polizia Locale diCapitale con il V Gruppo Prenestino che ieri sono intervenuti sul posto per i rilievi. La vittima, Simone Sperduti, è deceduto intorno alle 4. Stava percorrendo il tratto a bordo del suo scooter, Honda Sh 300, diretto verso il centro città. L’auto che lo ha travolto, una Opel Meriva, stava per imboccare la rampa ...

fanpage : Il poliziotto che ha travolto e ucciso Simone Sperduti era ubriaco e drogato. Il ventenne, dopo il violento impatto… - repubblica : Positivo a droga e alcol, arrestato il poliziotto che ha investito e ucciso un diciannovenne romano [di Luca Monaco… - Corriere : Il poliziotto che ha investito il 20enne a Roma è risultato positivo ad alcol e droga: arrestato - giul9801 : RT @Corriere: Il poliziotto che ha investito il 20enne a Roma è risultato positivo ad alcol e droga: arrestato - Triplete12 : RT @Corriere: Il poliziotto che ha investito il 20enne a Roma è risultato positivo ad alcol e droga: arrestato -

Incidente via Prenestina, scontro tra auto e scooter: morto ragazzo di 20 anniGuidava sotto l'effetto di alcol e droga ildi 46 anni che all'alba di ieri ha investito e ucciso Simone Sperduti , 20 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter in via Prenestina , a. L'agente di polizia , già sospeso dal ...20enne investito e ucciso sulla Prenestina. L’episodio sarebbe stato causato da un 46enne ex poliziotto, alla guida dopo aver assunto alcool e droga. Sarebbe stato lui, ieri all’alba, a centrare morta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...