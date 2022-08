Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 17 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), Kevin Carraro, è morto la scorsa notte dopo essere stato tr… - fanpage : Un ragazzo spagnolo è morto travolto in strada da un toro le cui corna erano state date alle fiamme durante uno dei… - Agenzia_Ansa : Parla la madre del 15enne travolto a Pordenone da una soldatessa statunitense risultata positiva all'alcoltest: 'Qu… - iconanews : Ragazzo travolto: folla ai funerali, tanti amici di Giovanni - Ansa_Fvg : Ragazzo travolto: folla ai funerali, tanti amici di Giovanni. Funerali,bandana verde e maglia 'Gio love' #ANSA -

Agenzia ANSA

E' folla intorno alla bara bianca coperta di mazzi di fiori nella chiesa del Beato Odorico di Pordenone per i funerali di Giovanni Zanier, ildi 15 anni morto dopo essere statoe balzato in avanti da un'auto guidata da una militare statunitense di venti anni, ubriaca. Una folla che ha riempito la chiesa per una lunga ......la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - Undi 17 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), Kevin Carraro, è deceduto la scorsa notte dopo essere statoda un'... Ragazzo travolto: folla ai funerali, tanti amici di Giovanni - Ultima Ora Un 32enne è stato travolto e ucciso da un tir oggi a Melzo mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico ...È folla intorno alla bara bianca coperta di mazzi di fiori nella chiesa del Beato Odorico di Pordenone per i funerali di Giovanni Zanier, il ragazzo di 15 anni morto dopo essere stato ...