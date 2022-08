Quel confronto a due Letta-Meloni da Bruno Vespa che non s’ha da fare (Di giovedì 25 agosto 2022) Il confronto Letta Meloni da Bruno Vespa non ci sarà, l’ha deciso l’Agcom tramite delibera a maggioranza. L’autorità garante per le comunicazioni ha raccolto le segnalazioni sull’intenzione di fare questo confronto a Porta a Porta e ha stabilito, in seguito alle proteste da parte dei leader della altre coalizioni, che violerebbe la par condicio. «La programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate – ha stabilito l’Agcom – risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri» ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 agosto 2022) Ildanon ci sarà, l’ha deciso l’Agcom tramite delibera a maggioranza. L’autorità garante per le comunicazioni ha raccolto le segnalazioni sull’intenzione diquestoa Porta a Porta e ha stabilito, in seguito alle proteste da parte dei leader della altre coalizioni, che violerebbe la par condicio. «La programmazione di un unicotelevisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate – ha stabilito l’Agcom – risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri» ...

