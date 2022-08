Motosprint.it

Con le prove ormai quasi giunte al termine, le quali si concluderanno questa sera con l'ultima sessione per tutte e cinque le categorie, il primo bilancio del Manx GP 2022 sull'Isola di Man è ... ManxGP: la vittoria degli italiani sull'Isola di Man non è utopia Nelle giornate di prove, i road racers tricolore stanno brillando confermandosi tra gli assoluti protagonisti: per Junior e Senior Classic, l'obiettivo è il risultato massimo ...