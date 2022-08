L’inflazione colpisce la PS5: Sony aumenta il prezzo del 10% (Di giovedì 25 agosto 2022) Quanto costa la PS5? L’inflazione colpisce anche Sony e la sua popolarissima console: la Play Station. L’azienda giapponese ha annunciato l’intenzione di aumentare i prezzi della PlayStation 5 praticamente ovunque: in Europa, nel Regno Unito, in Giappone, Cina, Australia, Messico e Canada. Acquistare il prodotto da ora in avanti costerà di più rispetto a prima. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 agosto 2022) Quanto costa la PS5?anchee la sua popolarissima console: la Play Station. L’azienda giapponese ha annunciato l’intenzione dire i prezzi della PlayStation 5 praticamente ovunque: in Europa, nel Regno Unito, in Giappone, Cina, Australia, Messico e Canada. Acquistare il prodotto da ora in avanti costerà di più rispetto a prima. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

