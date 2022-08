Leao | la Gazzetta fa i conti con la realtà | quando il Chelsea vuole un giocatore non c’è prezzo che tenga

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo il training autogeno di ieri, lainizia ad avere qualche cedimento, quantomeno a fare icon la. Ora la possibilità che ilnon strappial Milan inizia a diventare un pericolo concreto, anche in virtù della capacità di spesa dei Blues. “La pazza idea è ancora lì, quella che ilsi presenti dal Milan con 120 milioni di euro per portarsi a Londra Rafael”. I Blues finora hanno investito sul mercato oltre 210 milioni di euro, non hanno certo paura di spendere per rendere ancora più competitiva la squadra di Tuchel. Tra l’altro, il reparto di attacco “è piuttosto leggerino”: i 3 gol segnati nelle prime tre giornate di Premier sono stati firmati da Jorginho, un centrocampista, e Koulibaly, difensore. Insomma, ...