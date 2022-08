Huawei, per sopravvivere ai prossimi tre anni abbandonerà i progetti innovativi (Di giovedì 25 agosto 2022) Per Ren Zhengfei, CEO dell’azienda, il mondo attraverserà un decennio di recessione economica che lascerà molto strascichi. In una comunicazione inviata ai suoi dipendenti, chiede di mettere fieno in cascina in vista dell’inverno. Un inverno economico a cui Huawei potrebbe non sopravvivere.... Leggi su dday (Di giovedì 25 agosto 2022) Per Ren Zhengfei, CEO dell’azienda, il mondo attraverserà un decennio di recessione economica che lascerà molto strascichi. In una comunicazione inviata ai suoi dipendenti, chiede di mettere fieno in cascina in vista dell’inverno. Un inverno economico a cuipotrebbe non....

Digital_Day : Huawei deve fare cassa e sceglie di abbandonare alcuni settori troppo costosi per concentrarsi su quelli più reddit… - scontomio : ?? Cuffie Bluetooth Godyse Auricolari Bluetooth 5.1 Cuffie Senza Fili Sportivi con Microfono Wireless IPX5 Impermeab… - sciortino1953 : No trivelle, Italia condannata a pagare 190 milioni per il blocco di Ombrina - RonaldMRiveraA : RT @paoloigna1: Un visione onesta dell'economia in #Cina e nel mondo e per questo non si sa quanto sia apprezzata in certi ambienti. #Huawe… - _Raiwl_ : Back to School su HUAWEI Store! Non solo nuovi prodotti ma anche offerte davvero interessanti, come 10% coupon EXTR… -