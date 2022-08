Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David: “Non vogliamo figli in questo momento” (Di giovedì 25 agosto 2022) Molto attiva sui social, Giorgia Soleri ha deciso di rispondere alle domande delle sue fan riguardo l’intervento a cui si è sottoposta un anno fa. La ragazza è stata costretta ad operarsi per curare l’endometriosi di cui è affetta. Parlando del suo intervento, la Soleri ha risposto ad alcune domande poste dai follower. Tra le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Molto attiva sui social,ha deciso di rispondere alle domande delle sue fan riguardo l’intervento a cui si è sottoposta un anno fa. La ragazza è stata costretta ad operarsi per curare l’endometriosi di cui è affetta. Parlando del suo intervento, laha risposto ad alcune domande poste dai follower. Tra le L'articolo

LadyNews_ : #GiorgiaSoleri incinta di #DamianoDavid dei #Maneskin? 'Niente figli per ora' - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Giorgia Soleri rompe il silenzio sulla possibilità di diventare madre: “Al momento non desidero una gravidanza” https://t… - vincentdeange15 : Ok, abbiamo capito che DEVONO uscire articoli su Giorgia Soleri ogni santo giorno (endorsement selvaggio?), ma perc… - Nutizieri : All'Oasi felina di Pianoro è boom di richieste dopo l'adozione di un gatto da parte di Damiano dei Maneskin e Giorg… - FQMagazineit : Giorgia Soleri rompe il silenzio sulla possibilità di diventare madre: “Al momento non desidero una gravidanza” -