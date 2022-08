F1 GP Belgio 2022: Gasly porta i fiori e prega nel punto dell’incidente mortale di Hubert a Spa (Di giovedì 25 agosto 2022) Momento toccante nel giovedì di approccio al Gran Premio del Belgio di Formula 1. Pierre Gasly, pilota dell’AlphaTauri, ha voluto omaggiare Anthoine Hubert, il pilota morto tragicamente a Spa nel 2019 in occasione di una gara di F2. Il francese si è recato nel punto dell’incidente mortale occorso al più giovane e sfortunato amico e collega, ha portato dei fiori e ha pregato, come visibile nella foto in alto. Sui social, il pilota ha scritto un semplice “I miss u Tonio”. I miss u Tonio. pic.twitter.com/tKT5bwC9dc — PIERRE Gasly (@PierreGasly) August 25, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Momento toccante nel giovedì di approccio al Gran Premio deldi Formula 1. Pierre, pilota dell’AlphaTauri, ha voluto omaggiare Anthoine, il pilota morto tragicamente a Spa nel 2019 in occasione di una gara di F2. Il francese si è recato neloccorso al più giovane e sfortunato amico e collega, hato deie hato, come visibile nella foto in alto. Sui social, il pilota ha scritto un semplice “I miss u Tonio”. I miss u Tonio. pic.twitter.com/tKT5bwC9dc — PIERRE(@Pierre) August 25,SportFace.

