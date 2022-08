Caro bollette, il segreto per risparmiare da replicare. Il metodo efficace (Di giovedì 25 agosto 2022) In questo periodo, più che mai, molti di noi stanno purtroppo facendo piangere il portafoglio a causa di aumenti straordinari. Uno dei problemi che affligge da sempre gli italiani è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 25 agosto 2022) In questo periodo, più che mai, molti di noi stanno purtroppo facendo piangere il portafoglio a causa di aumenti straordinari. Uno dei problemi che affligge da sempre gli italiani è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fattoquotidiano : Veneto, il caro-energia mette in crisi le cartiere: bollette quadruplicate in un anno e impianti chiusi per non lav… - amendolaenzo : Caro energia e costo delle bollette, ambiente e dignità del lavoro. In questa campagna teniamo i piedi per terra.… - repubblica : Caro energia, per protesta i commercianti mettono le bollette in vetrina [di Virginia Pedani] - Stefano70858711 : @Giovanni_Esse Mi frega di più delle bollette e del caro spesa. - Impasta7Peppino : @Greenreport_it 12 mlrd x le armi e solo 1,7 x il caro bollette che sta distruggendo famiglie e aziende. Pazzi a ri… -